Глава UniCredit: разрешение конфликта на Украине позволит быстрее уйти из РФ

Итальянская банковская группа UniCredit может ускорить выход с российского рынка после окончания военного конфликта на Украине, заявил главный исполнительный директор компании Андреа Орчел в интервью Financial Times (FT).

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UniCredit остается одним из наиболее подверженных риску европейских банков в России наряду с австрийским Raiffeisen Bank International. С 2022 года группа предпринимает попытки покинуть российский рынок, однако процесс осложняется тем, что UniCredit включен в список кредитных организаций, сделки с долями и акциями которых запрещены без специального разрешения.

Орчел подчеркнул, что возможные договоренности по Украине могут позволить банку выйти из России на более выгодных условиях.

«Если политическая ситуация изменится, наши шансы продать российский бизнес на лучших условиях возрастут, так как нормализация ситуации выгодна обеим сторонам», — отметил он.

В апреле 2024 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал ряд европейских банков ускорить процесс сворачивания деятельности в России. К настоящему моменту UniCredit сократил свой розничный бизнес в стране более чем на 50% и продолжает движение к полному выходу, следует из отчетности группы за 2024 год.