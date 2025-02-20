В Кремле прокомментировали сообщения о планах Boeing вернуться в РФ

В Кремле не располагают информацией о возможном возвращении американской компании Boeing в Россию. Об этом 20 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Евросоюз своими санкциями в 2022 году запретил обслуживать самолеты Boeing, принадлежащие российским компаниям, и отозвал все воздушные суда, находившиеся в лизинге у западных фирм. Сегодня интернет-СМИ заявили о «планах» Boeing «вернуться» в РФ.

«Мы не располагаем информацией и нигде не видели ни одного заявления представителя компании Boeing об этом. Соответственно, здесь какие-то рассуждения вряд ли уместны», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Как писала «Парламентская газета», 13 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о развитии отечественного производства альтернативных компонентов для гражданской авиации. Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Шохин рассказал, что некоторые российские предприятия уже сейчас могут выпускать авиазапчасти, но применять их на иностранных самолетах нельзя. После принятия закона и последующей обязательной сертификации детали смогут использовать официально, уточнил сенатор.