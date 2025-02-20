«Роснефть» ввела в эксплуатацию подстанцию на Самотлорском месторождении

Компания "Самотлорнефтегаз" ввела в строй на Самотлорском месторождении современную электрическую подстанцию. Об этом сообщается на сайте "Роснефти", одним из основных добывающих активов которой является компания.

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Подстанция обеспечит устойчивое энергоснабжение скважинного фонда и объектов подготовки и перекачки нефти, а также позволит экономить около 425 млн рублей ежегодно.

Новый объект мощностью 2х40 МВА с напряжением 110/35/6 кВ оборудован современными силовыми и коммутационными устройствами российского производства, адаптированными для работы в условиях Западной Сибири.

Отмечается, что автоматика управления и устройство релейной защиты обеспечивают дистанционный контроль за оборудованием в реальном времени. Кроме того, электроника позволяет провести онлайн-диагностику параметров работы силовых трансформаторов, включая химический анализ состояния трансформаторного масла.

Это дает возможность осуществлять обслуживание по фактическому состоянию оборудования, что увеличивает его срок службы.