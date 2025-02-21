СПБ Биржа сообщила об увеличении торговой сессии в выходные дни

Время торговой сессии на СПБ Бирже в выходные будет увеличено до 23:50. О расширении возможностей проводить торги российскими ценными бумагами по субботам и воскресеньям говорится в сообщении торговой площадки.

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Изменение вступят в силу уже завтра, 22 февраля. Ранее инвесторы могли заключать сделки с 10:00 до 19:00, время сессии увеличено по их запросу.

Торги в выходные дни представляют собой дополнительную сессию торгового дня понедельника, потому расчеты по заключенным в это время сделкам проводятся во вторник. СПБ Биржа ввела их с февраля, они проводятся по акциям 15 ведущих российских компаний.

В августе 2024 года площадка запустила дополнительную утреннюю сессию — с 7:00 до 10:00 по московскому времени — для торгов ценными бумагами десяти российских эмитентов.