Wildberries подала в суд на компанию Бакальчука

ООО «Вайлдберриз» подало в Арбитражный суд Московской области иск о взыскании с принадлежащего Владиславу Бакальчуку ООО «ВБ Девелопмент» 712,9 миллиона рублей. Как сообщает «Интерфакс», ближайшее заседание по делу состоится 27 марта.

Претензии истца связаны с неуплатой займа, срок погашения которого прошел, узнали журналисты.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким, которой также принадлежит 99 процентов ООО «Вайлдберриз», сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, инициированной в прошлом июне. На фоне старта указанного процесса, последнее регуляторное одобрение в рамках которого дала в сентября ФАС, стартовал бракоразводный процесс между супругами Бакальчук. На его фоне Татьяна сменила фамилию на девичью. В 2025 году суд официально расторг их брак.

Хотя Владислав Бакальчук, владеющий 1 процентом ООО «Вайлдберриз», выступал против сделки, в июле Wildberries и компания-владелец Russ (ООО «Стинн») создали совместное ООО «РВБ», которое на 65 процентов принадлежит ООО «Вайлдберриз», а на 35 процентов — второй стороне. Добиться отмены передачи активов маркетплейса в объединенную компанию Бакальчуку в суде не удалось.