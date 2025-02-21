Мантуров: Россия готова рассмотреть возможность продажи титана компании Boeing

Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что если Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова рассмотреть эту возможность.

Мантуров высказался о возобновлении продаж титана компании Boeing
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Его слова приводит РИА Новости.

«Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать», — сказал Мантуров.

В марте 2022 года производитель титана «ВСМПО-Ависма» сообщил о планах переориентировать сбытовую политику с рынка США на другие рынки и направления.

Это произошло после того, как корпорация Boeing приостановила закупки титана в России после начала СВО.

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