Евросоюз ввел запрет на доступ к платежной системе SWIFT для 13 российских банков в рамках 16-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В тексте указано, что банки составляют важную часть для банковской и финансовой систем России.

Главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций 24 февраля. Им были расширены персональные санкции против России, в том числе в отношении 48 физлиц и 35 организаций.

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Рестрикции были введены и против 74 судов, которые якобы входят в так называемый российский теневой флот. В общей сложности санкции теперь распространяются на 153 корабля. Также они включают запрет на импорт из РФ первичного алюминия, запрет вещания восьми российских СМИ на территории Европы и транзакций рядом с портами и аэропортами.