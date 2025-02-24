Названы западные бренды, которые готовы вернуться в Россию

На фоне потепления отношений между РФ и США в средствах массовой информации появились предположения о возможном возвращении в Россию многих международных компаний. Издание Life.ru провело исследование и выяснило, у каких фирм есть шанс выкупить свой бизнес обратно.

Многие иностранные компании, ушедшие из России, де-юре оставили себе возможность вернуться. Подчеркивается, что это «прописывалась в договорах купли-продажи их российских активов». Среди таких фирм - McDonald's, Decathlon, Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Pull & Bear), Hyundai Motor Group, Leroy Merlin, Samsung, LG, Mercedes-Benz, BMW, Renault и Uniqlo.

Также отмечается, что крупный бизнес уже ведет подготовку для возвращения в Россию, несмотря на всю сложность этого процесса. Среди таких компаний - Coca-Cola и Pepsi, Apple, Hyundai и Porsche.

По словам патентного поверенного РФ Владимира Бирюлина, российский рынок остается для большинства иностранных компаний крупным и привлекательным, поэтому кто-то подает заявки на регистрацию, а кто-то продлевает.

Samsung активизировался на российском рынке

Среди брендов, которые не собираются возвращаться – IKEA, H&M и Volkswagen, говорится в материале. Последняя в мае 2023 года продала все российские активы — ООО «Фольксваген групп рус» и ее дочерние подразделения. Замглавы Минпромторга Альберт Каримов сообщал, что сделка не подразумевает опциона обратного выкупа активов.