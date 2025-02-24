В США оценили шансы американского бизнеса вернуться в Россию

Администрация президента США Дональда Трампа послала корпоративной Америке шокирующий сигнал: спустя три года Россия может вновь открыться для бизнеса. Такой материал опубликовало издание The New York Times (NYT).

Однако, как полагает автор этой статьи, едва ли за этими сигналами последуют серьезные перемены. По мнению аналитиков и инвесторов, маловероятно, что американский бизнес устремится в Россию.

«Я не думаю, что крупный американский бизнес быстро вернется в Россию, если вообще вернется, и уж точно не скоро», — сказал главный экономист High Frequency Economics Карл Вайнберг.

Издание отмечает, что с момента начала украинского кризиса больше 1000 корпораций или покинули Россию, или сократили там свою деятельность. И кроме того, та Россия, из которой они ушли, не похожа на ту, в которую им хотелось бы вернуться. В частности, это касается высоких процентных ставок, дефицита рабочей силы и сокращения числа потребителей из среднего класса. Кроме того, сказывается непредсказуемая бизнес-среда. По словам старшего советника по суверенному консультированию инвестиционного банка Lazard Марка Уокера, предприниматели не готовы довериться Москве.

Издание подчеркивает, что даже если США отменят все свои санкции, тысячи других, введенных Европейским союзом, Великобританией, Японией и прочими странами, могут остаться в силе, продолжая затруднять цепочки поставок и угрожая прибыли компаний. В связи с этим старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре сказала, что российская деловая среда чрезвычайно сложна, а «экономика не особо процветает». Отмечается также, что хотя РФ контролирует огромные территории, располагает запасами нефти и газа, а также ядерным арсеналом, она не была крупным игроком в мировой экономике. До конфликта на Украине на нее приходилось всего 1,7 процента от общего объема мирового производства. А торговля с США была и вовсе мизерной: в 2021 году американский экспорт в Россию составил 0,4 процента от общего объема экспорта США. Примерно столько же пришлось на Гондурас. Что касается большинства транснациональных корпораций, то, как выяснили в Йельском университете, они заработали в России не больше процента от своих мировых доходов.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров усомнился в том, что иностранные автобренды, оставившие российский рынок, смогут легко вернуться.