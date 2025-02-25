Возвращение платежных систем Visa и Mastercard зависит от снятия Соединенными Штатами санкций с Национальной системы платежных карт (НСПК).

Такое мнение высказал первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Реальным предвестником потенциального выхода обратно Visa и Mastercard в Россию может являться снятие американских санкций с НСПК. В противном случае осуществление этими компаниями российских транзакций будет невозможно", – передает его слова ТАСС.

По мнению замглавы ВТБ, пока предпосылок для отмены санкций в отношении НСПК нет.

Как объяснил Пьянов, Visa и Mastercard не смогут работать с НСПК, так как по российскому законодательству все транзакции внутри страны осуществляются через нее. Это условие Россия вряд ли будет отменять, поскольку оно отвечает ее интересам, отметил он. Пьянов добавил, что возвращение Visa и Mastercard не является чем-то важным для России и возможно только при условии уступок в каких-то других областях.

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Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что международные платежные системы Visa и Mastercard не направляли запросов о возобновлении работы в России. По ее словам, говорить об этом пока преждевременно.

Между тем пользователей Visa и Mastercard предупредили об очередной схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают СМС с предложением восстановить полный доступ к банковским картам ушедших из России платежных систем.