Один из крупнейших операторов платных дорог ушел из России

Французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A. вышел из российских активов. Об этом со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки, сообщает РБК.

Долю Vinci в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК) выкупила «Нацпроектстрой». Ранее европейская компания вышла из другого актива, связанного со скоростными автодорогами.

Ранее европейская компания вышла из другого актива, связанного со скоростными автодорогами — 28 декабря 2024 «Нацпроекстрой» перешли 100 процентов долей «Объединенные системы сбора платы» (ОССП). Предприятие взимает плату за проезд по автодорогам М-11 «Нева», М-4 «Дон», М-3 «Украина».

Аналитики полагают, что в 2025 году начнется массовое возвращение в Россию иностранных компаний На отечественный рынок могут вернуться до 350 брендов, ушедших из страны в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.

Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group уточнили, что в общей сложности ушли или приостановили инвестиции в свой бренд в России 560 компаний. При этом в четвертом квартале 2024 года уже вернулись 235 из них. В СМИ ждут возвращения PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike и даже Ford и Visa с MasterCard.