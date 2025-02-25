Маркетплейсы обяжут помечать товары иностранных продавцов

Новый законопроект «О платформенной экономике» обяжет операторов маркетплейсов указывать в карточке каждого товара информацию о продавце, в том числе о его иностранном происхождении и регистрации в системе мониторинга оборота маркированных товаров («Честный знак»). Проект направлен на предотвращение продажи некачественной и контрафактной продукции. Об этом сообщает издание Forbes.

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Законопроект содержит определения ключевых терминов, таких как «платформенная экономика», «маркетплейс», и устанавливает правила взаимодействия платформ с партнерами (продавцами, исполнителями, пунктами выдачи заказов). Он регулирует договорные отношения, порядок предоставления скидок, разрешение споров, а также определяет ответственность платформ и продавцов за качество товаров и услуг.

Предполагается, что законопроект повысит прозрачность работы маркетплейсов, обеспечит доступ потребителей к полной информации о товаре и защитит их от приобретения несертифицированной продукции. Эксперты отмечают, что требование о маркировке товаров уже активно реализуется, и его включение в законопроект не создаст значительных технических сложностей для маркетплейсов.