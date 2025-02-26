В Германии заявили о желании компаний вернуться на рынок России

Инженерные компании и производители автомобилей из ФРГ проявляют интерес к возвращению на российский рынок. Об этом рассказал глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, прозвучавшим в беседе с РИА Новости, в Германии уже обсуждают желание многих компаний вернуться в Россию для ведения дел в случае отмены санкций.

«Полагаю, вернуться были бы готовы многие инженерные компании», — отметил собеседник агентства, добавив, что в этом также заинтересованы немецкие автопроизводители и компании, работающие в сфере розничной торговли.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф допустил возвращение американских фирм в Россию после сделки по Украине.