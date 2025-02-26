ВТБ высказался о слухах про комиссию при покупке долларов США

Информация о взимании комиссии при покупке долларов США нового образца не соответствует действительности. Об этом сообщили в ВТБ, передает агентство «Прайм».

В пресс-службе кредитной организации подчеркнули, что в банке можно купить доллары нового образца. Как отмечается, разница в курсах при продаже и покупке старых и новых купюр отсутствует. Сервиса по обмену старых долларов на новые в банке нет, добавили в ВТБ.

При этом его сотрудники ранее проинформировали РИА Новости о том, что при покупке долларов нового образца взимается комиссия. Кроме того, журналисты агентства, которые посетили в среду несколько отделений банка в Москве, не смогли обнаружить в продаже доллары нового образца. Сложности с обменом долларов в России, выпущенных до 2013 года, начали наблюдаться осенью прошлого года.

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Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что у властей и Банка России нет полномочий решать за кредитные организации, осуществлять ли им прием старых долларов. Парламентарий отметил, что все риски в этой ситуации несут владельцы иностранной валюты. По его словам, инициаторами ограничений являются США, так как правила игры на этом рынке устанавливаются данной страной, ведь она - эмитент доллара.