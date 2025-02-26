Суд отклонил жалобу Бакальчука в иске о передаче Wildberries в РВБ

Апелляционный суд отказал сооснователю интернет-магазина Wildberries Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска о признании недействительной сделки по передаче маркетплейса в компанию РВБ.

Бакальчук оспаривал объединение маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, считая, что сделка была направлена против его интересов. Однако суд не нашел достаточных оснований для признания сделки недействительной.

Согласно установленным фактам, по структуре владения компанией, бывшей жене Бакальчука и второму основателю Wildberries Татьяне Ким принадлежит контрольный пакет в размере 99 процентов, в то время как доля самого Бакальчука составляет лишь один процент, передает Telegram-канал Shot.

Летом прошлого года стало известно о кризисе во взаимоотношениях между теперь уже бывшими супругами. В феврале они официально развелись. Среди прочего это было связано с изменениями в совместном бизнесе — Wildberries. В сентябре это вылилось в перестрелку, которую Бакальчук устроил вместе с группой соратников у головного офиса компании в Москве.

Спустя полмесяца после случившегося предприниматель, который остался на свободе, подал иск на сумму более 350 миллиардов рублей к Wildberries, РВБ и к самой Ким, поскольку захотел вернуть контроль над ключевыми активами компании.