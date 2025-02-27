Какие российские компании могут заплатить щедрые дивиденды в этом году

Российские компании начали публиковать финансовые результаты 2024 года, часть из них планируют поделиться прибылью с инвесторами. По итогам года общий объём дивидендов составит около 4,8–5 триллионов ₽ по сравнению с 4,3 триллиона ₽ в 2023 году, рассказали Forbes аналитики. Бизнес уже выплатил около 1,8 триллиона ₽, остаётся ещё чуть более 3 триллионов ₽.

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Дивидендная доходность акций зависит от размера выплат и текущих котировок ценных бумаг. Одними из самых доходных могут стать акции «Корпоративного центра ИКС 5» (Х5) — владельца «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Чижика». В ИК «Цифра брокер» оценивают дивидендную доходность в 21%, или 700 ₽ на акцию, в ФГ «Финам» — в 17,5%.

Высоких выплат можно ждать от нефтегазового сектора. По оценке «ВТБ Мои инвестиции», на них придётся около половины всех выплат. Аналитики ИК «Цифра брокер» прогнозируют, что дивидендная доходность привилегированных акций «Сургутнефтегаза» составит 15,8% (9 ₽ на акцию), «Лукойла» — 15% (1100 ₽ на акцию), «Роснефти» — 11,2% (65 ₽ на акцию).

Дивиденды Сбербанка могут составить рекордные для компании 36 ₽ на акцию, доходность составит 11,4%, ожидают в «БКС Мир инвестиций».

Дивдоходность акций, входящих в индекс Московской биржи, в 2025 году может составить 11% — это максимальный показатель за всё время наблюдений с 2013 года, спрогнозировали ранее аналитики УК «Первая».

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.