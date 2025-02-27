Объединяя медиа и социальную ответственность: как кейсы Rambler&Co вносят вклад в устойчивое будущее

Спецпроекты медиахолдинга отмечены на карте значимых инициатив страны.

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В конце февраля 2025 года Rambler&Co присоединился к «Карте коммуникационных практик социальных проектов России», созданной специальной комиссией Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Её цель — формирование устойчивого будущего через обмен опытом, повышение эффективности проектов и укрепление партнёрства между бизнесом, государством и креативной индустрией. Карта доступна на сайте.

Сразу пять значимых кейсов медиахолдинга вошли в подборку социальных практик России. Среди них — спецпроект «Лучшие врачи России» от «Газеты.Ru», который популяризирует доказательную медицину и поддерживает врачей-новаторов, документальный проект от «Страстей», рассказывающий о женщине, добившейся системных изменений в помощи жертвам домашнего насилия, детский футбольный фестиваль «Чемпионата», организованный с фондом «Пас в Будущее», объединяющий юных футболистов со всей России.

В «Карте коммуникационных практик социальных проектов России» присутствует интерактивный город от Rambler&Co «Медиаполис», где собраны самые интересные факты общественного мнения из опросов читателей СМИ холдинга, а также фиджитал-зона на Играх Будущего, совмещающая обучение работе с информационным потоком и бережному отношению к себе и природным ресурсам – «На скорости медиа».