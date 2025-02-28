В России подорожают макароны Barilla

Итальянский производитель макаронных изделий Barilla уведомил ретейлеров о повышении цен на импортный ассортимент на 15—30% с 1 марта.

Как утверждает «Коммерсантъ», подорожание затронет 24 из 26 позиций.

По данным издания, пока рост цен коснётся только импортной продукции компании, которая составляет 20% всего ассортимента. Всего на российском рынке макаронных изделий продукция Barilla занимает 10%.

Отмечается, что рост цен связан с увеличением с февраля таможенных пошлин на продукцию из «недружественных» стран.

Ранее производители Snickers и Oreo также предупредили о подорожании на 5—20%.