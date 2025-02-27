Греф: Сбер исходит из сценария, что никакие санкции против него не снимут
Сбер в своей работе исходит из сценария, что никакие санкции против банка не снимут, а напротив, ужесточат.
Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе звонка с аналитиками и инвесторами по итогам публикации финансовой отчетности.
"Все может быть. Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из сценария, что санкции ужесточат. Поэтому все, что будет сверх того, будет счастливым бонусом, если это [снятие санкций] произойдет", - сказал он.