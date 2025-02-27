Греф: Сбер исходит из сценария, что никакие санкции против него не снимут

Сбер в своей работе исходит из сценария, что никакие санкции против банка не снимут, а напротив, ужесточат.

Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе звонка с аналитиками и инвесторами по итогам публикации финансовой отчетности.