Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

Глава Сбера Герман Греф поблагодарил руководство американского IT-гиганта — корпорацию Apple — за решение уйти с российского рынка. Слова руководителя российской финансовой организации приводит РИА Новости.

Греф напомнил, что Apple ввел санкции в отношении российских пользователей, отключив технологию беспроводной передачи данных NFC в РФ. Глава Сбера назвал запуск функции «оплаты улыбкой» ответом на ограничения со стороны американской корпорации.

«Нам больше не нужны никакие железные предметы, не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», — резюмировал Греф.

В дальнейшем Сбер продолжит развивать эту технологию. Греф назвал сервис «оплаты улыбкой» доступным и надежным.

«Конечно, как и в любой новой технологии, он требует раскачки», — пояснил он.

РБК: Apple закрыла россиянам доступ к платформе разработки бизнес-приложений

В то же время в Сбере видят «очень хороший» потенциал для развития этого сервиса, заключил Греф.