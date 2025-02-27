«Светофор» захотел обжаловать решения о закрытии своих магазинов

Торговая сеть "Светофор" собирается подать апелляции на решения о приостановке работы магазинов, не имеющие правовых оснований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора торговой сети "Светофор" в Центральном федеральном округе (ЦФО) Елены Захаренко.

По ее словам, при некоторых проверках Роспотребнадзором были предъявлены неправомерные требования. Так, как рассказала Захаренко, одну из торговых точек закрыли из-за отсутствия на батарее отопления защитных коробов, которых "там и не должно быть". Деятельность другого магазина приостановили по причине наличия вмятин на морозильной камере и мелких сколов на плитке на полу.

Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов сети "Светофор"

Магазины, отмечает собеседница информагентства, терпят убытки, но в масштабе всей торговой сети проверки нанесли незначительный ущерб: "число временно закрытых магазинов достаточно скромное и никак не может повлиять на стабильность положения нашей компании на рынке". При этом покупатели и поставщики выступают в защиту "Светофора", говорится в сообщении.