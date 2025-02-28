В России предложили собрать взносы с желающих вернуться компаний

В России нужно создать специальный «Фонд восстановления Новороссии» и обязать желающих вернуться западных компаний делать в него взносы. Условия для их возобновления работы должны быть жестче, чем те, которые были в момент их ухода с российского рынка. С такой инициативой выступил председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов, сообщает RT.

Депутат напомнил, что сразу после восстановления диалога между РФ и США западные компании начали «прощупывать почву» для своего возможного возвращения в страну.

«Оно и понятно, ведь три года назад они сами лишили себя большого выгодного рынка и потеряли сотни миллиардов долларов», — заявил депутат.

В таких убытках виноваты правительства стран, желавших изолировать Россию и «задушить» ее санкциями, и именно они должны гасить эти издержки, убежден Миронов. Парламентарий призвал создать для них жесткие условия на рынке РФ и организовать «повторный вход через кассу».

Напомним, председатель Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщал, что запрос на возвращение в Россию направили уже более 300 зарубежных компаний. Кроме того, по его данным, в 2023 году работу возобновили 20 компаний, в прошлом году – еще 240.

Известно также, что депутаты намерены внести в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, финансировавшим ВСУ или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности России, вести здесь деятельность. Разработают документ члены фракции «Новые люди».