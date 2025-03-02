МЧС РФ: в Губкинском ликвидировали открытое горение на месте пожара в жилом доме

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на месте пожара в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале. "Открытое горение ликвидировано", — говорится в заявлении. Пожар в жилом многоквартирном доме в городе Губкинский, расположенном на территории ЯНАО, произошел в ночь на 2 марта. Огонь распространился на площади более 900 квадратных метров. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, еще до прибытия сотрудников экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Среди них были семеро детей. Изначально никаких сведений о пострадавших не поступало. Но впоследствии заместитель начальника пожарно-спасательной части N12 города Губкинский Адель Нигиматзянов рассказал, что в результате происшествия пострадала молодая девушка 2002 года рождения. Какие именно травмы у нее диагностировали, в данный момент неизвестно. До этого в деревне Большое Буньково, расположенной в Московской области, загорелся склад с пластиковой продукцией. К текущему моменту площадь пожара достигла 7000 квадратных метров. Более того, в здании произошло обрушение конструкций на площади 800 квадратных метров.