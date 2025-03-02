Глава Bosch заявил, что компании не избежать дальнейших сокращений

Германская компания Bosch, которая снабжает автопроизводителей по всему миру оборудованием и программным обеспечением, в связи со сложной рыночной ситуацией планирует дальнейшие сокращения рабочих мест на отдельных предприятиях.

"Мы не сможем избежать дальнейших сокращений рабочих мест", - заявил генеральный директор компании Штефан Хартунг газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.

Такую меру он обосновал слабостью мировой экономики в автомобильном секторе, растущей конкуренцией со стороны Китая и неопределенностью среди потребителей. Вместе с тем глава Bosch отметил, что переход от двигателей внутреннего сгорания к электроприводам также приведет к значительной потере рабочих мест.

Однако тот факт, что отрасль электромобилей не развивается так быстро, как ожидалось, имеет и положительный эффект. Это, по его словам, позволит полностью использовать существующие мощности по производству двигателей внутреннего сгорания в течение более длительного времени. Кроме того, многие сотрудники выйдут на пенсию до того, как потеряют работу из-за процесса трансформации, пояснил Хартунг.

По предварительным данным, прибыль Bosch до вычета процентов и налогов в прошлом году сократилась на треть, до 3,2 млрд евро. В 2023 году операционная прибыль компании составляла 4,8 млрд евро. В прошлом году продажи упали на 1%, до 90,5 млрд евро. Компания, как констатировал Хартунг, не достигла своих целей.

По состоянию на конец 2024 года число сотрудников Bosch по всему миру составляло 417 900 (на 11 500 человек меньше, чем годом ранее). В Германии число занятых сократилось на 4,4 тыс., до 129 800 (минус 3,3%). На протяжении более чем года компания неоднократно объявляла о планах сокращения рабочих мест в различных сферах. К концу 2032 года во всем мире может быть потеряно более 12 тыс. рабочих мест. В Германии, как сообщалось в конце января, оказалось затронуто около 7 тыс. рабочих мест.

Несмотря на сохраняющиеся сложные условия, в Bosch намерены вновь увеличить продажи и прибыль в 2025 году. Конкретный прогноз ожидается в мае.