Банки перестали напоминать о выборе кешбэка

Затраты банков на выплату кешбэков возросли кратно за последние годы. В 2024 году они составили до 400 млрд руб., оценивают участники рынка. И, где возможно, банки пытаются сократить потери: не начисляют кешбэк клиентам, если категории не выбраны, или дополнительно об этом не напоминают, рассказали "Российской газете" эксперты.

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В последние два-три года среди банков распространился новый механизм выплаты кешбэка, когда клиент должен выбирать категории сам, рассказали в ВТБ. Это нужно делать, как правило, каждый месяц. Т-Банк, например, перешел от автоматического начисления 1% на все к нескольким категориям повышенного кешбэка в 2022 году. В банке это назвали большей свободой, а некоторые клиенты на форумах - "заработком на забывчивости". Кешбэк на все покупки по-прежнему можно было выбрать, но часть пользователей о выборе и не догадывались. Аналогично поступал в свое время банк "Открытие". С июля 2023 года он добавил категории, но умолчал об их выборе. До этого ничего не требовалось, говорили клиенты: "Один раз выбрал, и он исправно приходил".

Клиент Альфа-Банка даже отмечал, что привык к автоматическому начислению и целый год совершал покупки без кешбэка. Механику с ежемесячным выбором банк ввел с 2023 года. А в ВТБ и Сбербанке она появилась с весны 2024 года, о чем часть клиентов может не знать до сих пор и лишается выгоды.

Теперь кешбэк нужно выбирать каждый месяц, о чем банки могут не напоминать, а клиенты забывают выбрать нужную категорию

Банки, как правило, не напоминают отдельно о предстоящем выборе кешбэка, убедились корреспонденты "Российской газеты". Правда, сообщения могут приходить отдельно на почте и в приложении. Но их, конечно, еще нужно заметить. При этом уведомления о кредитных продуктах или привлекательных ставках по вкладам, разумеется, приходят чаще.

Затраты банков на программы лояльности выросли кратно за последние годы. В 2024 году банк "ДОМ.РФ" начислил на 25% больше кешбэка, чем годом ранее, рассказал зампредседателя правления банка "ДОМ.РФ" Алексей Косяков.

В ВТБ оценивают, что в прошлом году общие затраты по рынку составили до 400 млрд руб. А в 2025 году они могут достигнуть 500 млрд.

"Банки стараются где возможно сократить эти потери: не начисляют кешбэк, если не выбраны категории на месяц, или дополнительно не напоминают клиенту о том, что пришло время их выбирать", - подтвердила "Российской газете" Эряния Бочкина, аналитик Банки.ру.

Получить кешбэк задним числом за уже совершенную покупку, как правило, не выйдет. В некоторых случаях такую возможность могут получить только премиальные клиенты, говорят в ВТБ. Если человек забыл о выборе категорий, он может его сделать в любой день, но, соответственно, и начисление кешбэка начнет действовать с даты выбора, добавили в банке.

Существуют различные стратегии начисления кешбэка: предлагать клиенту маленький процент начисления по популярным для него категориям, большой процент по редким либо, в качестве поощрения для активных клиентов, большой кешбэк по приоритетным для них группам трат. Поэтому действительно во многих случаях условия кешбэка далеки от идеальных для клиента, говорит Бочкина.

Порой появляются новые, зачастую необычные и странные категории товаров или услуг с повышенным кешбэком. Поэтому имеет смысл пользоваться несколькими банками и выбирать разные категории. Как говорят в ВТБ, они подбирают категории кешбэка для каждого пользователя с помощью аналитических моделей. Учитывается и сезонность, добавил Косяков.

Банки выплачивают кешбэк за счет части комиссии, которую они получают за оплату, говорит Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова.

При этом о многих изменениях размера кешбэка банки не уведомляют.

"Кроме того, банки не всегда оповещают клиентов о том, что кешбэк не начисляется и не выплачивается при оплате по СБП и по QR-коду. Это связано с тем, что комиссия банков по таким транзакциям минимальна и нет источника средств для выплаты кешбэка", - напомнил он.

Держатели банковских карт также жалуются, что банк может отказать в начислении кешбэка из-за несоответствия выбранной категории установленному торговой точкой МСС-коду.

Ранее Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечали, что банки часто делают акцент на проценте кешбэка, но не говорят об ограничениях, например максимальном размере кешбэка, который составляет, как правило, ежемесячно 2-3 тыс. руб. или баллов.