Мосбиржа подвела итоги первых торгов на выходных

Совокупный объем торгов на Московской бирже в выходные 1 и 2 марта составил 10,1 млрд рублей, сообщает сайт торговой площадки. За это время свыше 65 тысяч инвесторов заключили более 291 тысячи сделок.

Торги в выходные проводились на рынке акций Мосбиржи впервые в экспериментальном режиме. К ним подключились 23 профессиональных участника. Наибольший объем обеспечили "Т-Инвестиции", "БКС Мир Инвестиций", "Финам", "СберИнвестиции" и "Альфа-Инвестиции".

Торги проводились в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего (за выходными) торгового дня, уточняется в сообщении.

На первом этапе к торгам в выходные были допущены только наиболее ликвидные акции. Ценовые границы в выходные были сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Считается, что это поможет снизить риски волатильности и обеспечить ликвидность.