Между владельцами «Ароматного мира» разгорелся конфликт

Российский предприниматель Валерий Задорин, который является одним из основателей и совладельцев группы компаний (ГК) «Ароматный мир», подал иск в суд против своего брата и второго бенефициара холдинга Павла Задорина. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным журналистов, бизнесмен направил иск в Арбитражный суд Москвы. Он потребовал от Павла Задорина отменить одну из заключенных им сделок, но о каких именно договоренностях идет речь, в данный момент неизвестно.

В материале отмечается, что в ноябре 2024 года Валерий Задорин направил еще один иск в суд. Тогда он потребовал от ООО «АМ Ритейл», которое управляет сетью магазинов алкогольной продукции «Ароматный мир», предоставить ему доступ к внутренним документам компании.

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На этом фоне сразу три источника издания заявили, что в ГК разгорается корпоративный конфликт между собственниками. Корреспонденты обратились к генеральному директору сети «Ароматный мир» Владиславу Кардашеву с просьбой прокомментировать ситуацию, но бизнесмен отказался.

«Параллельно с судебными тяжбами в прошедшие выходные (1–2 марта — «Газета.Ru») у «Ароматного мира» перестали работать сайт и программа лояльности, а клиентам массово приходили уведомления о том, что их карты заблокированы», — говорится в статье.

Как рассказали представители группы компаний, сбой произошел по техническим причинам. Они подчеркнули, что сейчас все магазины и программа лояльности работают в обычном режиме.