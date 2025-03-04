H&M окончательно ушел из России

Компания H&M прекратила деятельность своего юридического лица в России. Так, шведский производитель окончательно ушел из страны, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, процедура ликвидации юрлица ООО «Эйч Энд Эм» началась минувшим летом, однако из-за значительных задолженностей процесс сильно затянулся. Компания не выплатила 76 миллионов, и в результате суд принял решение арестовать счета фирмы в качестве обеспечительной меры.

В итоге долг был погашен, и днем ранее компания снова подала заявление о ликвидации. Уточняется, что документы должны быть готовы через неделю.

Компания H&M сообщила о своем уходе с российского рынка еще летом 2022 года. В течение некоторого времени 150 торговых точек продолжали реализацию товаров, но впоследствии закрылись. В ответ на информацию о возможном возвращении брендов в Россию представители H&M Group заявляли, что в настоящее время у них нет планов по возобновлению деятельности в стране.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросу украинского конфликта западные компании начали проявлять интерес к возможному возвращению на российский рынок. В частности, такие намерения были озвучены представителями Inditex (владеет брендами Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear), Uniqlo и других компаний. По мнению экспертов Kokoc Group, в 2025 году на российский рынок могут вернуться до 350 брендов.