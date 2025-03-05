ЦБ сообщил о ликвидации еще одного банка

Центробанк сообщил о ликвидации банка «Стрела».

Основанием стала информация Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных (МИ ФНС по ЦОД) о внесении 3 марта 2025 года в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

«На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 24.02.2025 № ОД-313 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное общество "Банк Стрела" (регистрационный номер 2152)», — говорится в документе ЦБ.

По величине активов банк «Стрела» занимал 321-е место в российской банковской системе. ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации 22 марта 2024 года. Центробанк отметил, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры.

Кроме того, банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Основанием для таких утверждений было то, что банк «Стрела» специализировался на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банком, лицензия которого также была отозвана, и иными участниками рынка банковских услуг. При этом значительные объемы таких операций направлялись на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом: переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.

В банк «Стрела» была назначена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов. Ее деятельность была прекращена с 27 апреля 2024 года в связи с принятием Арбитражным судом города Москвы решения о принудительной ликвидации кредитной организации и назначением ликвидатора. При этом банк не имел признаков банкротства, то есть был способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и обязанности по уплате обязательных платежей.