Крупный российский ретейлер призвал поставщиков к снижению цен

В связи с ростом цен от поставщиков, розничные сети обратились к ним с просьбой о пересмотре закупочных цен в сторону уменьшения. Это решение продиктовано укреплением курса национальной валюты и давлением на прибыль ретейлеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма Auchan, направленные поставщикам.

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Руководство Auchan на днях направило своим партнерам запрос с просьбой предоставить предложения по уменьшению закупочных цен до 10 марта. В этом обращении компания напомнила, что долгое время шла навстречу производителям и принимала повышения цен, вызванные ослаблением курса российской валюты. Один из крупных российских поставщиков подтвердил получение запроса, однако другие торговые сети, по информации издания, подобных запросов не направляли.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, ретейлеры и поставщики ведут переговоры о формировании стоимости продукции в различных форматах, если для этого есть веские причины.

В ассоциации «Руспродсоюз» подчеркнули, что производители не могут снижать стоимость своей продукции без учета будущего курса валюты, по которому они будут приобретать сырье. Там отметили, что время, необходимое для доставки импортных товаров, варьируется от одного до пяти месяцев. При этом ретейлеры учитывают биржевые колебания, чтобы скорректировать цены.

Сотрудники X5 Group, в которую входят сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик», заявили, что не обращались к своим партнерам с просьбой о снижении цен. Однако они подчеркнули, что компании постоянно поддерживают связь с поставщиками.