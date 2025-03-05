Суд в Москве оштрафовал популярную соцсеть

В Таганском районном суде города Москвы было вынесено решение о признании компании Pinterest, Inc. виновной в совершении административного правонарушения. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Подчеркивается, что Pinterest был признан виновным в нарушении законодательства РФ о персональных данных. В результате компания должна выплатить штраф в размере 12 миллионов рублей.

Суд Таганского района города Москвы ранее принял решение привлечь сервис Pinterest к административной ответственности. Компанию признали виновной в нарушении закона, связанного с невыполнением обязанностей владельца социальной сети. В качестве наказания Pinterest обязали выплатить штраф в размере 3,5 миллиона рублей.

В прошлом году в Таганском суде Москвы состоялось очередное заседание по делу о Pinterest. Суд признал компанию виновной в административном правонарушении, предусмотренном статьей о несвоевременном удалении владельцем сайта информации.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу вклада. Ее показывали на динамической рекламной конструкции в столице. В рекламе были представлены данные, привлекающие потребителей, о процентной ставке, достигающей 21% годовых. Другие условия финансового продукта показывались мелким шрифтом на протяжении короткого времени.