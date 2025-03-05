Российский банк замаскировал мобильное приложение под  «Учет надоя»

Один из российских банков решил замаскировать свое мобильное приложение в App Store под проект «Учет надоя». Речь идет о Россельхозбанке, пишет Sravni.ru со ссылкой на «Хабр».

В соответствии с описанием, программа «Учет надоя» разработана для того, чтобы упростить и сделать более эффективным процесс учета и мониторинга надоев молока на ферме. Автором программы является Владимир Барсуков.

Замаскированный онлайн-банк можно найти в App Store с середины января 2025 года. Apple ранее оперативно удаляла мобильные приложения банковских организаций, которые мимикрировали под другие сервисы.

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В декабре 2022 года в связи с введением санкций властями США приложение Россельхозбанка было удалено из App Store. В том же году банк разработал и выпустил собственное приложение для iPhone под названием «Берегу», но спустя некоторое время оно также было удалено из магазина.