Дочка Volkswagen в США ввела экстренные меры из-за новых пошлин

Дочерняя компания немецкого автопроизводителя Volkswagen запустила план введения экстренных мер для защиты своего бизнеса в США на фоне введения Вашингтоном новых пошлин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Германии.

В компании назвали введение экстренных мер «ответом на пошлины». В дочке Volkswagen в США считают, что новые тарифы окажут «разрушительное влияние на автомобильную отрасль» и нанесут ущерб не только американским дилерам, но и их клиентам. Таким образом с помощью экстренных мер компания надеется защитить свои «точки продаж, цепочки поставок, дилеров и потребителей» пока рассматриваются необходимые «корректировки» производства и импорта.

«Мы настоятельно призываем правительство США пересмотреть свое решение о введении пошлин, которые уже сказываются на американских рабочих местах, экономическом росте и семьях по всей стране», — отметили в Volkswagen Group of America.

Напомним, что с 4 марта начали действовать пошлины в 25% на импорт товаров из Канады и Мексики. Кроме того президент США Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы в 10% на продукцию из Китая. Свои действия американский глава объяснил неприемлемым потоком нелегальных мигрантов и наркотиков в Соединенные Штаты.