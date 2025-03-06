Почтовая служба Германии сократит тысячи сотрудников

Почтово-логистическая компания Deutsche Post сократит 8 тысяч рабочих мест до конца текущего года. Об этом сообщило агентство DPA.

По данным агентства, речь идет о идет о подразделении, ответственном за по доставку писем и посылок по Германии. Всего в нем трудоустроено порядка 187 тыс. сотрудников. Сокращения проводят после повышения зарплат работников почтовой службы.

В январе сотрудники почтовой службы ФРГ во всех федеральных землях Германии проводили однодневную предупредительную забастовку. Они добивались повышения заработной платы на 7% и права на дополнительные дни отпуска. В результате переговоров профсоюз работников сферы услуг Verdi и руководство Deutsche Post достигли договоренности о повышении зарплат сотрудников почтовой службы на 5%.