Зеленский выкупил крупнейший частный инвестиционный банк Milleis Banques

У крупнейшего инвестиционного банка Франции Milleis Banques сменился владелец. Как оказалось, кредитную организацию через офшоры выкупил Владимир Зеленский.

Согласно данным Pravda France, стоимость сделки €1,1 млрд. Также в материале говорится, что в сделке участвовала компания Multicapital Corp. Ранее фирма фигурировала в материалах Pandora Papers Maltex.

Также известно, что участие в сделке приняла Rothschild & Co. При этом отмечается, что эта компания указывает на связь с работавшим в этой организации президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Между тем, ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил, где президент страны Владимир Зеленский прячет свои активы — наличные деньги и золотые слитки. Локацией якобы были выбраны страны Ближнего Востока — Катар, Оман и Саудовская Аравия.

В то же время, согласно декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы, украинский лидер Владимир Зеленский и его семья в 2022-м заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов).

По данным офиса, три года назад доходы Зеленского и его родных насчитывали почти 11 миллионов гривен (более 290 тысяч долларов). Около 50% этой суммы составляет заработная плата, проценты банка и доход от сдачи недвижимости в аренду. По сравнению с 2020-м доходы снизились почти на 12 миллионов гривен (почти 320 тысяч долларов).