Bloomberg: европейские банки мешают перевооружению ЕС

Европейские оборонные предприятия столкнулись с препятствиями от банков из-за политики наращивания вооружения. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на представителей сферы.

«У многих оборонных фирм возникли проблемы с такими простыми вещами, как открытие банковского счёта», — отметили авторы материала.

Банки, по словам журналистов, ориентируются на критерии экологического, социального и корпоративного управления, что может помешать финансированию военных компаний.

Как отметили авторы материала, смена европейской политики в сторону перевооружения и наращивания оборонной промышленности застала банки врасплох. Индустрия привыкла относиться к производителям оружия как к репутационной обузе.

Ранее бывший глава Минобороны Великобритании Майкл Хезелтайн призвал Европу создать собственную командную оборонную структуру на случай недоступности ресурсов НАТО.