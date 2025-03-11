Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТБ

Наблюдательный совет ВТБ 10 марта назначил бывшего первого зампреда Центробанка Ольгу Скоробогатову первым зампредом правления ВТБ на срок до 9 июня 2027 года.

Она будет отвечать за стратегическое развитие, партнерства и систему международных расчетов, следует из материалов банка.

«Не сомневаюсь, что ее [Ольги Скоробогатовой. — FM] видение будущего банковского сектора, способность создавать элементы этого будущего [банка. — FM] и опыт по внедрению инновационных решений придадут импульс ВТБ в достижении наших стратегических целей», — приводятся в сообщении госбанка слова его президента Андрея Костина.

Ольга Скоробогатова до прихода в ЦБ в 2014 году работала в банках, в ее послужном списке: Росбанк, НКО «Объединенная расчетная система» и Автобанк. Будучи первым зампредом ЦБ она отвечала за развитие национальной платежной системы, информационных и финансовых технологий, а также курировала операционный департамент ЦБ. Именно Скоробогатова руководила внедрением множества технологических изменений: QR-кода, биометрии, открытых API и цифрового рубля.

Центробанк Ольга Скоробогатова покинула в ноябре 2024 года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина называла ее «одним из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России».