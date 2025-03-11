В США отзывают продукцию La Roche-Posay из-за опасного компонента

Французская косметическая компания L’Oreal отозвала из продажи партию крема Effaclar Duo бренда La Roche-Posay в связи с обнаружением следов содержания бензола. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

"В тесном сотрудничестве с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), мы приняли превентивное решение изъять у розничных продавцов партию Effaclar Duo с актуальным составом", - говорится в заявлении L’Oreal для Bloomberg.

По информации агентства, год назад независимая калифорнийская лаборатория Valisure выявила следы бензола в нескольких косметических продуктах, содержащих бензоилпероксид. Выяснилось, что бензоилпероксид при определенных обстоятельствах может распадаться и формировать бензол. Valisure обратилась к FDA с просьбой изъять подобный товар.

Согласно ВОЗ, бензол является веществом, потенциально вызывающим рак, и может нанести наследственное генетическое поражение клеткам эмбриона человека.