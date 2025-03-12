Немецкий производитель спортивных товаров Puma планирует провести масштабные сокращения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал представитель компании, всего будут сокращены 500 рабочих мест. Причиной такого масштабного сокращения названа реализация программы по «повышению эффективности». При этом, на всего на эту программу в компании выделили 75 миллионов евро.

«Производитель спортивных товаров из Херцогенаураха планирует сократить 500 рабочих мест, 150 из них в Германии», — сообщают немецкие СМИ.

Впрочем, производитель не планирует увольнять каких-либо сотрудников. По словам представителя Puma, компания хочет добиться сокращения за счет ликвидации открытых вакансий, а также естественной текучки кадров. Кроме того, в компании также разрабатывают программу добровольного увольнения.