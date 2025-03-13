Путин сообщил о закрытых переговорах с некоторыми зарубежными компаниями

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с некоторыми зарубежными компаниями ведутся закрытые переговоры. Обсуждаются условия их возвращения на российский рынок, рассказал глава государства в ходе пресс-конференции.

«Уже сегодня, в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном их возвращении на наш рынок», — сказал журналистам президент.

Путин подчеркнул, что эти переговоры проходят «спокойно, достойно, с уважением друг к другу».

До этого Путин заявил, что Россия не будет давать специальных преференций западным компаниям, если они захотят вернуться.

12 марта лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил закрыть двери для тех компаний, которые открыто финансировали Вооруженные силы Украины и называли РФ агрессором. Нечаев подчеркнул, что они не нужны России «ни под каким видом», и призвал закрыть для них российский рынок навсегда.