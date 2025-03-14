ЕЦБ одобрил увеличение доли UniCredit в Commerzbank

Европейский центральный банк (ЕЦБ) одобрил увеличение доли итальянской финансовой группы UniCredit в банке Commerzbank до 29,9%.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте банковской группы.

"UniCredit получил разрешение ЕЦБ на прямое приобретение доли в Commerzbank в размере до 29,9%. Хотя разрешение подчеркивает финансовую устойчивость UniCredit и соблюдение им нормативных требований, все еще существует множество факторов, которые будут определять дальнейшие шаги [по увеличению доли] и соответствующие сроки", - указывается в тексте.

Как поясняют в UniCredit, группе необходимо получить еще несколько разрешений, в том числе от государственных ведомств ФРГ, прежде чем предпринять действия по расширению своего участия во владении Commerzbank, включая конвертацию своей доли в 18,5% из деривативов в физические акции.

"Кроме того, UniCredit ожидает возможности начать конструктивный диалог с новым правительством Германии после его формирования", - отмечается в заявлении финансовой группы.

По оценкам UniCredit, их вложения в Commerzbank привели к "некоторым позитивным изменениям" в функционировании банка, включая рост стоимость его бумаг. В то же время пока UniCredit не принял окончательного решения по объединению с Commerzbank. В связи с этим маловероятно, что расширение доли участия итальянской группы в германском банке произойдет в этом году.

В феврале газета Bild сообщила, что гендиректор Commerzbank Беттина Орлопп пытается предотвратить поглощение банка итальянской группой. Для этого совет директоров поставил цель увеличить прибыль до более чем 3 млрд евро к 2027 году и повысить доходность, чтобы сделать Commerzbank настолько привлекательным для акционеров, что они не захотят продавать свои акции UniCredit.

В середине декабря 2024 года группа UniCredit сообщила, что увеличила долю в акционерном капитале Commerzbank почти до 28%. До этого в сентябре итальянская компания приобрела 4,49% акций напрямую у германского правительства, а затем получила доступ к 11,5% посредством финансовых инструментов.

Правительство ФРГ стало владельцем части акций Commerzbank в результате финансового кризиса 2008-2009 гг., когда оно выделило ему более 18 млрд евро на стабилизацию бизнеса. После сделки с UniCredit доля госучастия в банке снизилась с 16,49% до 12%, а Финансовое агентство ФРГ сообщило, что правительство больше не планирует продавать принадлежащие государству акции.