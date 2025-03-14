На 40% выросли продажи постных товаров во ВкусВилле

По данным аналитиков ВкусВилла, первая постная неделя, с 3 по 9 марта, показывает общий рост выручки по ключевым постным товарам около 40% в сравнении с масленичной неделей. Основной вклад в рост продаж обеспечивают постная кулинария и замороженная продукция, растительные десерты и сладости, растительное мясо и гастрономия.

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По результатам опроса покупателей постного ассортимента во ВкусВилле, порядка 30% респондентов выбирают постную продукцию, потому что соблюдают пост, 12% — исключают из рациона продукты животного происхождения на регулярной основе. Среди других мотивов к покупке «интересно попробовать новое», также 15% считают постные продукты менее калорийными и 14% — более полезными.

Традиционно пиковый спрос во время поста ВкусВилл фиксирует на группы:

НеМясо,

растительные замороженные полуфабрикаты и вареники с постными начинками,

гарниры и блюда из овощей,

растительные сыры,

консервация (для брускетт и салатов, бобы, грибы, овощи, овощная икра),

сухофрукты и орехи,

морская капуста,

бобовые и крупы.

Адаптируя ассортимент под сезонные потребности покупателей, компания представила кросс-категорийную линейку растительных продуктов в новом дизайне. Разработка постной товарной матрицы начинается, как правило, за полгода, в зависимости от категории и специфики продукта процесс может потребовать больше времени. В этом году ВкусВилл совместно с производителями приготовили более 100 новинок, а также перезапустил популярные позиции прошлого года.

Больше всего новых продуктов появилось в категории готовой еды и в меню Сгоряча, также расширилась линейка замороженных полуфабрикатов, растительной молочной продукции, овощной консервации и соусов. Среди новинок: растительные сосиски с паприкой, растительные зразы с маслом, соус «болоньезе» с растительным фаршем, сыр тофу с соусом терияки и постный соус «тартар».

ВкусВилл провел редизайн упаковки растительных товаров, что упрощает покупателям выбор необходимых продуктов в период поста. Растительные продукты выделяется на полках магазинов своей упаковкой с зелеными элементами дизайна и соответствующими пометками. Для онлайн-покупателей на сайте и в мобильном приложении создан раздел «Вегетарианское и постное» с отдельной подкатегорией «Веганское и постное», продукты, в составе которых нет компонентов животного происхождения, отмечены знаком «зеленый лист». Фильтр «веганские» в мобильном приложении ВкусВилл помогает покупателем лучше ориентироваться в ассортименте и избежать употребления неочевидных ингредиентов животного происхождения в составе.