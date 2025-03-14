«Металлоинвест» разместил крупный выпуск облигаций с рекордно низким купоном

Холдинговая компания «Металлоинвест» разместила крупнейший в своей истории выпуск облигаций с рекордно низким купоном среди выпусков с плавающей ставкой в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Всего было продано бумаг на общую сумму 30 млрд рублей. Срок обращения облигаций серии 001Р-13 составит 2 года. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней.

Техническое размещение на Московской бирже планируется 20 марта 2025 года.

Отмечается, что размещение вызвало высокий интерес инвесторов. В ходе формирования книги спрос превысил объем выпуска более чем в три раза и достигал 60 млрд рублей. Чтобы удовлетворить интерес со стороны инвестиционного сообщества, объем эмиссии был увеличен с 20 до 30 млрд рублей.

Высокий спрос позволил снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 225 б.п. до финального уровня КС + 190 б.п.

В компании отмечают, что таким образом, удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных впусков с плавающей ставкой.

По словам заместителя генерального директора по финансам и экономике компании Алексея Воронова, достигнутый объем стал рекордным для компании в рамках заимствований на российском рынке публичных долговых инструментов.

«Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности. Мы признательны участникам рынка за интерес к нашему новому выпуску и ценим доверие инвесторов», — заявил Воронов.

Управляющий директор, начальник управления инвестиционно-банковской деятельности ВТБ Мария Хабарова (банк выступал организатором размещения) отметила, что с начала года это уже третье рыночное размещение «Металлоинвеста».

Она напомнила, что ранее компания разместила рекордный выпуск облигаций на 1,5 млрд юаней.

Управляющий директор — начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров констатировал, что «Металлоинвест» стал первым российским эмитентом, сумевшим в 2025 году закрыть рыночную сделку по ставке ниже психологически важной отметки КС + 200 б.п. и достичь уровня КС + 190 б.п.

Заместитель генерального директора брокерской компании «Регион» Алексей Кузнецов подчеркнул, что новое размещение облигаций «Металлоинвеста» стало знаковым событием для возрождения рынка корпоративных облигаций с плавающим купоном.