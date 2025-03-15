Раскрыта причина ограничений Китаем импорта российской нефти

Две нефтяные компании из Китая в марте прекратили закупки российской нефти, еще две сократили их объемы из-за январских санкций США против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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По данным агентства, российские «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», подпавшие под американские санкции, в общей сложности поставляют в Китай около 1,2 млн т в месяц, или примерно 300 тыс. баррелей в сутки. В общей сложности Россия обеспечивает 20% поставок нефти в Китайскую Народную Республику.

Полностью отказались от покупки загруженной в марте российской нефти китайские компании Sinopeс и Zhenhua Oil, уточнил Reuters.

По словам источников агентства, Китай ожидает «четкого представления» о возможном перемирии между Россией и Украиной, поскольку если мирный договор будет включать ослабление или отмену санкций, то китайские компании возобновят поставки.

Импорт российской нефти в одну страну упал до самого низкого уровня

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. В санкционный список попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их зарубежные «дочки» этих нефтепроизводителей, десятки предприятий, торгующие российской нефтью, а также около 200 танкеров.