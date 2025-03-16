Крупнейшие производители виски заявили о приостановке выпуска напитка

Крупнейшие мировые производители популярного алкогольного напитка - виски приостанавливают его выпуск. Одна из компаний заявила, что через месяц, в апреле текущего года, остановит производство известных брендов напитка на два месяца на ирландском заводе.

© Московский Комсомолец

Хотя обычно производственные мощности встают на профилактические работы на месяц раз в год. Компанией также отложен запуск новой винокурни, в которую планировалось вложить порядка 250 миллионов евро.

Британский производитель виски остановило производство на заводе в США и строительство нового производственного комплекса в Канаде.

Эксперты называют две причины происходящего. Предложение на рынке виски превышает его спрос – первая.

Введение новых пошлин американским президентом Дональдом Трампом – вторая причина.