ФАС предложила крупным торговым сетям ограничить наценку на продукты

В ФАС России предложили крупнейшим торговым сетям ограничить наценку на продукты.

«Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти добровольные обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе», — говорится в сообщении ведомства.

В январе ФАС запросила у крупных торговых сетей информацию об ограничении наценок.

Ранее президент России Владимир Путин призвал власти отреагировать на ускорившуюся инфляцию.