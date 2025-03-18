"Газпром" больше не будет публиковать годовой экологический отчет

"Газпром" решил отказаться от составления и публикации ежегодного экологического отчета, следует из сообщения компании.

Совет директоров холдинга на заседании 17 марта внес изменения в положение о раскрытии информации ПАО "Газпром" и решение директоров от 4 декабря 2012 года "Об экологической политике ОАО "Газпром" и его дочерних обществ, порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности".

Из них были исключены пункты о составлении и предоставлении акционерам "Газпрома" годового экологического отчета (отчета об охране окружающей среды).

"Газпром" продолжает публиковать отчет о социальной деятельности группы компаний - документ, комплексно отражающий политику "Газпрома" в области устойчивого развития, основные цели и достигнутые за отчетный период результаты деятельности в этой области с раскрытием данных о вкладе в социально-экономическое развитие РФ.