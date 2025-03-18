Крупный мировой концерн массово сократит сотрудников

Немецкий концерн Siemens AG заявил о планах по сокращению глобального штата на 6 тыс. сотрудников. Об этом пишет пресс-служба компании на официальном сайте.

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В компании пояснили, что к концу 2027 года будет уволено порядка 5,6 тыс. сотрудников. Сокращения в первую очередь затронут подразделения, специализирующиеся на технологиях автоматизации производства, а также на изготовлении аккумуляторов для электромобилей, уточнили в концерне.

Кроме того, подразделение в сфере зарядных станций для электромобилей планирует сократить в 2025 году около 450 рабочих мест (250 в Германии), или треть штата.

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В концерне уточнили, что штат в ФРГ в обозримом будущем останется примерно на текущем уровне за счет найма новых сотрудников в других подразделениях.

«Снижение спроса [в последние два года], особенно на ключевых рынках в Германии и Китае, одновременно с усилением конкурентного давления привело к сокращению количества заказов и выручки подразделения по промышленной автоматизации», — уточнили в Siemens.

Ранее пресс-служба Audi сообщила о том, что к 2029 году автогигант сократит 7,5 тыс. рабочих мест. Сокращения затронут административные подразделения и отделы, занимающиеся разработкой.

В компании заметили, что эта мера поможет компании экономить около €1 млрд в год в среднесрочной перспективе.