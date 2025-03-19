В Россельхознадзоре рассказали о поддельной продукции в магазинах «Светофор»

Газета.Ru

Магазины сети «Светофор» используются в России как площадка для продажи поддельной продукции, что подтверждается многочисленными случаями несоответствия реализуемых товаров установленным стандартам. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Россельхознадзора.

Магазины «Светофор» назвали площадкой для сбыта поддельной продукции
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Согласно сообщению ведомства, территориальные управления Россельхознадзора продолжают отслеживать продажу продукции животного происхождения в супермаркетах «Светофор». Отмечается, что в феврале и марте этого года в магазинах сети в нескольких регионах России был выявлен оборот поддельных продуктов, а также серьезные нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости.

В Россельхознадзоре уточнили, что опасная продукция, выявленная территориальными управлениями, была утилизирована. Были возбуждены административные дела и выданы предупреждения о недопустимости нарушений установленных требований. Данные о нарушениях направлены в Федеральную налоговую службу, Роспотребнадзор, прокуратуру, ветеринарные управления, а также поставщикам и производителям товаров.

В начале февраля Россельхознадзор выявил множество нарушений при реализации пищевых продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России. Провести проверку на тему соблюдения законодательства обращались как депутаты Госдумы, так и общественные организации потребителей.

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