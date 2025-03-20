Бывший авиаперевозчик «Роскосмоса» ищет инвесторов

Авиаперевозчик «Космос», принадлежащий структуре министерства обороны России, рассчитывает найти финансирование для погашения долга перед акционерами, сотрудниками и налоговой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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В публикации отмечается, что ранее «Космос» принадлежал «Роскосмосу». Перевозчик попросил Росавиацию приостановить сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки. На сегодняшний день в парке «Космоса» находится один самолет Як-42, а совокупная задолженность приближается к 900 млн рублей. Из них компания должна структурам «Роскосмоса», более 30 млн — Специальному летному отряду минобороны, более 100 млн рублей — Федеральной налоговой службе, и еще порядка 20 млн рублей — сотрудникам.

В «Космосе» подчеркнули, что по мере улучшения финансового состояния будет принято решение о возобновлении использования коммерческого сертификата эксплуатанта.

В декабре 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний.